Overtime на Day.Az! - АПЛ, чемпионство Интера и не только

Сегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждены Азербайджанская Премьер Лига, чемпионство клуба Интер, а также события прошедших туров ведущих мировых лиг.

Прямая трансляция передачи будет вестись и на Daytube!

Присоединяйтесь к эфиру!