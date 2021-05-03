https://news.day.az/sport/1339476.html Overtime на Day.Az! - АПЛ, чемпионство Интера и не только - АНОНС
Overtime на Day.Az! - АПЛ, чемпионство Интера и не только - АНОНС
Сегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждены Азербайджанская Премьер Лига, чемпионство клуба Интер, а также события прошедших туров ведущих мировых лиг.
Прямая трансляция передачи будет вестись и на Daytube!
Присоединяйтесь к эфиру!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре