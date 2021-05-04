Кубок мира по художественной гимнастике в Баку - это всегда праздник красоты и грациозности.

Об этом сказала Trend азербайджанская гимнастка, серебряная медалистка летней Универсиады, золотой призер Игр исламской солидарности, обладательница лицензии на Олимпийские игры Зохра Агамирова, передает Day.Az.

"На Кубке мира по художественной гимнастике в Баку постараюсь выступить чисто, без ошибок и помарок. График подготовки перед Кубком интенсивный, в день мы тренируемся по семь - восемь часов. Думаю, что я хорошо подготовлена к соревнованиям, постараюсь выполнить все четыре упражнения без ошибок и пройти в финалы. Программа у меня во всех четырех видах интересная, посмотрим, какое впечатление она произведет на судей. Признаюсь, мне нравится выступать со всеми четырьмя предметами, но из них могу выделить булавы и ленту", - сказала грация.

Агамирова подчеркнула, что уже долгое время не выходила на ковер Национальной арены гимнастики и ожидает Кубка в Баку с особым волнением.

"Очень люблю выступать в Национальной арене гимнастики, в родном зале, здесь всегда особая атмосфера. Кстати, это подтверждают и гимнасты из других стран. Поэтому была рада узнать, что проведение Кубка мира в Баку было разрешено. С особым волнением и трепетом жду соревнований. Кубок мира в Баку - это всегда праздник красоты и грациозности", - добавила Агамирова.

Гимнастка также отметила, что после Кубка ей предстоит усиленная подготовка к следующим соревнованиям.