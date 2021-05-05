https://news.day.az/sport/1340185.html Overtime на Day.Az! - АПЛ, Лига Чемпионов, анализ матчей - ПРЯМОЙ ЭФИР
Overtime на Day.Az! - АПЛ, Лига Чемпионов, анализ матчей - ПРЯМОЙ ЭФИР
5 мая в 17:00 начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются вчерашние матчи Азербайджанской Премьер-лиги, а также Лига Чемпионов - "Челси"-"Реал Мадрид".
Присоединяйтесь к эфиру!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре