Overtime на Day.Az! - АПЛ, Лига Чемпионов, анализ матчей

5 мая в 17:00 начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждаются вчерашние матчи Азербайджанской Премьер-лиги, а также Лига Чемпионов - "Челси"-"Реал Мадрид".

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