Кубок ЕВРО-2020 в Баку

В рамках тура Кубок ЕВРО-2020, который пройдет с 11 июня по 11 июля этого года, в Азербайджан был доставлен кубок чемпионата Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АФФА, кубок "Анри Делоне", вручаемый победителю чемпионата Европы по футболу, уже побывал в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, государственному историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", в храме Атешгях, в Центре Гейдара Алиева и Олимпийском стадионе.

Сегодня кубок будет представлен местным жителям на центральных улицах Баку. Главная цель тура - познакомить общественность с кубком и создать атмосферу ЕВРО-2020 на улицы столицы.

Кубок будут представлять официальный маскот турнира "Скиллзи" и другие персонажи.