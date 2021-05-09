Золотую медаль Кубка мира в Баку в упражнении с обручем завоевала израильская гимнастка Линой Ашрам

Первое место на Кубке мира по художественной гимнастике в упражнении с обручем заняла Линой Ашрам (Израиль) с результатом 27.150 балла, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте - Лала Крамаренко (Россия, 26.850 балла), третье место заняла Алина Гарнасько (Беларусь, 26.600 балла).

В воскресенье в Национальной арене гимнастики проходят финальные соревнования в рамках Кубка мира по художественной гимнастике в Баку.

В заключительный день соревнований будут разыграны шесть комплектов медалей (четыре - по индивидуальным упражнениям и два - по групповым выступлениям). В этот день определятся победители по индивидуальной программе в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, а также по групповым выступлениям команд в упражнениях с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав.

Азербайджан сегодня представят Зохра Агамирова в упражнении с лентой и команда в групповых упражнениях, которая выступит в двух финалах. В составе команды Азербайджана выступают Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина.

Кубок мира по художественной гимнастике, который проходит в столице Азербайджана 7-9 мая, носит квалификационный характер на Олимпийские игры в Токио. В нем принимают участие около 170 гимнасток из 35 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в стране карантинными мерами, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без участия зрителей.