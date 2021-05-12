Озил и другие игроки «Фенербахче» вышли на тренировку в футболках со словами поддержки Палестины

Футболисты турецкого "Фенербахче" вышли на разминку перед матчем против "Сивасспора" в футболках в поддержку Палестины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Сивасспора".

В турнирной таблице чемпионата Турции "канарейки" занимают третье место, набрав 79 очков. "Сивасспор" расположился на пятой строчке, имея в активе 62 балла.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая после того, как возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах по решению израильского суда началось выселение нескольких арабских семей. Действия полиции привели к массовым беспорядкам, в результате которых пострадали несколько сотен человек.

10 и 11 мая армия движения ХАМАС произвела ракетные обстрелы территории Израиля. В ответ на это израильские военные произвели ответную атаку.