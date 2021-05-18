https://news.day.az/sport/1343665.html Токио: Олимпиаде рады не все - ВИДЕО
Токио: Олимпиаде рады не все - ВИДЕО
Более 80% японцев выступают против проведения в стране Олимпийских игр в этом году.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом говорят данные последних опросов - когда до открытия Олимпиады остаётся менее десяти недель.
Главная причина недовольства населения - ситуация с коронавирусом, в стране растёт число заболеваний.
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