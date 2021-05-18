Токио: Олимпиаде рады не все

Более 80% японцев выступают против проведения в стране Олимпийских игр в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом говорят данные последних опросов - когда до открытия Олимпиады остаётся менее десяти недель.

Главная причина недовольства населения - ситуация с коронавирусом, в стране растёт число заболеваний.