Мария Стадник вышла в финал

В Варшаве проходит открытый чемпионат Польши по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан заявил семерых спортсменов, которые завоевали олимпийские лицензии. В третий день на ковер вышла лидер женской сборной Азербайджана по вольной борьбе Мария Стадник (50 кг).

На старте квалификации Стадник уверенно победила Эмилию Вук (Румыния) - 12:2, а в четвертьфинале переиграла Ерин Голстон (США) - 10:0. В полуфинале Мария досрочно обыграла Марию Тюмерекову (Россия) - 11:1 и вышла в финал. Ее соперницей будет Оксана Ливач (Украина).

В копилке "милли" две бронзы, которых завоевали Гаджи Алиев (70 кг) и Гаджимурад Гаджиев (74 кг).

На польский ковер также выйдут борчиха вольного стиля Элис Манолова (68 кг) и борцы греко-римского стиля Рафик Гусейнов (82 кг), Ислам Аббасов (97 кг).

Этот турнир является рейтинговым с большим призовым фондом. Чемпион получит 10 000 швейцарских франков, второй призер - 7000, а третий призер - 3000.

