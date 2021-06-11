Токийские Игры могут остаться без зрителей

Число зрителей на соревнованиях Токийской Олимпиады будет серьёзно ограничено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, организаторы Игр не исключили, что они пройдут вовсе без болельщиков, то есть на стадионы не пустят даже японцев. Окончательно этот вопрос должен быть решён до конца июня. О том, что в Японию не пустят иностранцев, было объявлено ещё в марте.

Нобухико Окабэ, председатель круглого стола:

"Мы не хотим особых передвижений людей. Мы думаем об антивирусных мерах. Учитывая это, я считаю невозможным полностью открыть залы и стадионы. Мы оценим риски путём моделирования".

В Японии периодически звучат призывы перенести или вовсе отменить Игры. В пятницу с таким требованием выступил лидер ведущей оппозиционной партии страны. По его мнению, ещё год отсрочки - и активной вакцинации - позволил бы провести Олимпиаду в обычном формате.

В то же время японское правительство неоднократно подчёркивало, что Игры состоятся в этом году, их начало запланировано на 24 июля; вопрос лишь в степени ограничений.