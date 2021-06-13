Во время матча Англия-Хорватия произошел инцидент

Футбольный болельщик получил серьезные травмы после падения с трибун во время матча Англия - Хорватия (1:0) на "Уэмбли".

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, инцидент произошёл в начале встречи. По словам одного из очевидцев, ноги болельщика перевесились через балкон, затем он упал, ударился об землю и не двигался с места, потеряв сознание. Сотрудники стадиона долго добирались до пострадавшего.

Другой английский болельщик сообщил, что пострадавший упал с балкона на сиденья и бетон. Представитель стадиона "Уэмбли" подтвердил, что зритель упал с трибун сразу после начала матча. "Ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии", - отметил представитель.

Сегодня, 13 июня, сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия) и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато.