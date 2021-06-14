https://news.day.az/sport/1352321.html Гурбан Гурбанов встретился с Шенолом Гюнешем
Гурбан Гурбанов встретился с Шенолом Гюнешем
Главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов встретился со сборной Турции, которая проведет в Баку игры в рамках группового этапа Евро-2020, передает Day.Az со ссылкой на Milli.az.
Гурбанов пожелал команде успехов.
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подарил азербайджанскому коллеге форму с автографами.
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