Гурбан Гурбанов встретился с Шенолом Гюнешем

Главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов встретился со сборной Турции, которая проведет в Баку игры в рамках группового этапа Евро-2020, передает Day.Az со ссылкой на Milli.az.

Гурбанов пожелал команде успехов.

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подарил азербайджанскому коллеге форму с автографами.