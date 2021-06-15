Нефтчи в ожидании жеребьевки Лиги Чемпионов

Сегодня в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан в этом розыгрыше будет представлять бакинский "Нефтчи".

В преддверии жеребьевки УЕФА распределил команды по корзинам: на сеяных и несяных и по группам.

"Нефтчи" попал в группу 3 в качестве несяной команды. Его соперниками могут быть "Лудогориц" (Болгария), "Шериф" (Молдова), "Динамо" (Тбилиси, Грузия) и "Кайрат" (Казахстан).

Первые матчи этого раунда пройдут 6-7 июля, ответные - 13-14 июля.

