Футболист сборной Польши стал самым молодым игроком в истории Евро

Полузащитник сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. В матче Евро-2020 против команды Испании футболист вышел на замену в возрасте 17 лет и 246 дней, передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru.

Хавбек клуба "Погонь Щецин" побил рекорд английского полузащитника Джуда Беллингема, который шесть дней назад вышел на поле в возрасте 17 лет 349 дней.

Встреча между сборными Испании и Польши, прошедшая в Севилье на стадионе "Ла Картуха", завершилась со счетом 1:1. На 25-й минуте отличился испанский форвард Альваро Мората, а в начале второго тайма мяч забил польский нападающий Роберт Левандовски.