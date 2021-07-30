https://news.day.az/sport/1365889.html Азербайджанский футболист перешел в португальский клуб
Уже сегодня он проведет первую тренировку с новой командой.
Азербайджанский футболист перешел в португальский клуб
Форвард сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов новый сезон начнет в Примейре Португалии.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 22-летний нападающий перебрался в "Тонделу" на правах аренды из английского "Вулверхэмптона" на один сезон.
"Мне не терпится дебютировать за новый клуб. Я очень доволен этим шагом в своей карьере. Говорил со своей семьей и друзьями, которые, услышав об этой возможности, говорили, что это идеальный вариант для меня", - заявил Дадашов после перехода сайту своего нового клуба.
Уже сегодня он проведет первую тренировку с новой командой.
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