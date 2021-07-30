Азербайджанский футболист перешел в португальский клуб

Форвард сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов новый сезон начнет в Примейре Португалии.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 22-летний нападающий перебрался в "Тонделу" на правах аренды из английского "Вулверхэмптона" на один сезон.

"Мне не терпится дебютировать за новый клуб. Я очень доволен этим шагом в своей карьере. Говорил со своей семьей и друзьями, которые, услышав об этой возможности, говорили, что это идеальный вариант для меня", - заявил Дадашов после перехода сайту своего нового клуба.

Уже сегодня он проведет первую тренировку с новой командой.

