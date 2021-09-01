Гризманн перешел из «Барселоны» в «Атлетико»

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн перешел в "Атлетико". Об этом мадридский клуб официально объявил в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Действующий чемпион Ла Лиги взял Гризманна в аренду на один сезон с обязательством выкупа. При этом аренда может быть продлена еще на один год.

Сообщалось, что "Атлетико" заплатит 10 млн евро за аренду Гризманна, а выкуп обойдется в 40 млн.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию последнего трансферного дня в Европе.

Антуан Гризманн - чемпион мира 2018 и серебряный призер чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком Евро-2016.

Француз перешел из "Атлетико" в "Барселону" 12 июля 2019 года за €120 млн. В составе мадридского клуба Гризманн выигрывал Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/2018), Суперкубок УЕФА (2018), а также был финалистом Лиги чемпионов (2015/2016).

В составе "Барселоны" на счету игрока лишь победа в Кубке Испании.