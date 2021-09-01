Макгрегор заявил, что намерен стать "тройным чемпионом UFC"

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил пообщаться со своими фанатами через Twitter и ответить на их вопросы. Один из его поклонников поинтересовался потенциальным титулом тройного чемпиона UFC и ирландец дал утвердительный ответ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Макгрегор в свойственной ему манере заявил: "Верю ли я в то, что смогу стать тройным чемпионом? Да", - написал боец в ответ на вопрос.

Напомним, что боец из Ирландии становился чемпионом двух весовых дивизионов UFC - легкого и полулегкого. В предыдущем своем поединке он уступил американцу Дастину Порье, в поединке с которым он сломал ногу и не смог продолжить бой.