https://news.day.az/sport/1374935.html Макгрегор заявил, что намерен стать "тройным чемпионом UFC"
Макгрегор заявил, что намерен стать "тройным чемпионом UFC"
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор решил пообщаться со своими фанатами через Twitter и ответить на их вопросы. Один из его поклонников поинтересовался потенциальным титулом тройного чемпиона UFC и ирландец дал утвердительный ответ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Макгрегор в свойственной ему манере заявил: "Верю ли я в то, что смогу стать тройным чемпионом? Да", - написал боец в ответ на вопрос.
Напомним, что боец из Ирландии становился чемпионом двух весовых дивизионов UFC - легкого и полулегкого. В предыдущем своем поединке он уступил американцу Дастину Порье, в поединке с которым он сломал ногу и не смог продолжить бой.
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