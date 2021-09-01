Мы поехали в Токио как спортсмены страны-победительницы.

Об этом заявил азербайджанский дзюдоист Ильхам Закиев, завоевавший бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх в японской столице, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

"Британский боец был хорошо подготовлен к поединку со мной, но я одолел его. Во время встречи с корейским соперником я получил перелом пальца левой руки. После обследования станет ясно, в каком он состоянии. Но в итоге я выиграл бронзовую медаль. Продолжу карьеру. До следующих Паралимпийских игр осталось три года", - сказал 41-летний спортсмен.