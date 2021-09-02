Приедет ли Роналду в Азербайджан?

Мы еще не решили, останется ли Роналду в Португалии. В команде - 24-25 игроков. Ему нет смысла ехать в Азербайджан.

Об этом заявил главный тренер сборной Фернанду Сантуш в интервью португальскому телеканалу RTP после победы над Ирландией со счетом 2:1 в матче в рамках отборочного этапа чемпионата мира, передает Day.Az.

Главный тренер не исключил, что Роналду может участвовать в товарищеской встрече с Катаром 4 сентября в венгерском Дебрецене.

Поскольку стало ясно, что капитан португальской команды не сможет сыграть в матче со сборной Азербайджана 7 сентября, везти спортсмена в Баку нет необходимости.

Он сказал, что Роналду, который не реализовал пенальти, забил на последних минутах игры с Ирландией два мяча головой, обеспечив команде победу.