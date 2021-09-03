Азербайджанский спортсмен Раман Салех завоевал еще одно "золото" на паралимпиаде в Токио

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня последний день соревнований по плаванию.

На дистанции 100 м баттерфляем на старт вышли Раман Салех и Вели Исрафилов (S12). Они начали с квалификации и выступили в одной подгруппе.

Салей стал первым в подгруппе (58,99 сек.), Исрафилов - пятым, последним (1:10.59). Салех вышел в финал, в котором одержал победу, показав время 57,81.

Ранее Салех выиграл золото на дистанциях по 100 м на спине и вольным стилем, а также стал четвертым на дистанции 50 м вольным стилем. Исрафилов же выиграл золото на 100 м брассом.

Напомним, что Салех выиграл серебро на 100 метров в плавании на спине на Паралимпиаде-2016.