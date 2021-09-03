Азербайджан завоевал первую золотую медаль на Играх стран СНГ в Казани

Азербайджан завоевал первую медаль на Играх стран СНГ, которые проходят в российской Казани.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня стартовали соревнования по греко-римской борьбе. Представитель Азербайджана в весовой категории 55 кг Нихад Гулузаде, одолев россиянина Гурбана Коналиева и представителя Узбекистана Асомиддина Гасанова, вышел в полуфинал. Победив на данном этапе Исхара Курбаева (Казахстан), азербайджанский борец завоевал путевку в финал. В поединке за золотую медаль Гулузаде во второй раз победил Гурбана Коналиева и стал победителем Игр стран СНГ.

В Играх, которые продлятся до 11 сентября, азербайджанская команда представлена в 13 видах спорта. Азербайджанские атлеты соревнуются в таких видах спорта, как бадминтон, баскетбол, бокс, дзюдо, футзал, настольный теннис, стендовая и пулевая стрельба, карате, борьба на поясах, вольная и греко-римская борьба и др.