Стало известно, кто будет нести флаг Азербайджана на закрытии Паралимпиады

Сегодня в Токио пройдет торжественная церемония Закрытия XVI Летних Паралимпийских игр-2020.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на закрытии флаг Азербайджана будет нести бегунья Ламия Велиева, завоевавшая золотую (400 м) и серебряную (100 м) медали на Играх.

Азербайджан будет представлять небольшая делегация, так как большинство спортсменов вернулись домой.

Напомним, что на открытии флаг страны нес атлет Олохан Мусаев.

Отметим, что Азербайджан на Паралимпиаде-2020 представляли 34 атлета, которые завоевали 19 (14-1-4) наград.

