Футболки с Роналду принесли «Манчестер Юнайтед» огромную прибыль

Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" обеспечил клубу рекордные продажи футболок с фамилией форварда. Об этом сообщает Inside Sport, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Продажи трикотажа с Роналду стали рекордными по скорости в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). За первые 12 часов после перехода португальца в "Юнайтед" болельщики приобрели футболок почти на 40 миллионов евро.

Десятки миллионов евро принесли продажи почти 300 тысяч футболок. Затем темп продаж снизился. При этом рекордные показатели не позволят "красным дьяволам" рассчитывать на то, что доходы с футболок позволят окупить трансфер форварда. Согласно контракту с Adidas, клубу достается лишь десять процентов с реализации трикотажных изделий.

36-летний нападающий вернулся в "Манчестер Юнайтед" 27 августа. Также на Роналду претендовал "Манчестер Сити".

Португалец защищал цвета "красных дьяволов" с 2003-го по 2009 год. В составе "Юнайтед" он трижды выигрывал чемпионство в АПЛ и становился обладателем кубка Лиги чемпионов. Покинув Англию, Роналду выступал в Испании за мадридский "Реал", а затем перебрался в чемпионат Италии, где играл за "Ювентус".