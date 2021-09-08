Глава УЕФА выступил против проведения чемпионата мира раз в два года
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением об идее проведения чемпионата мира каждые два года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Больше - не всегда лучше. Жемчужина чемпионата мира по футболу имеет ценность из-за своей редкости. Проведение соревнования каждые два года ослабит обоснованность и авторитетность турнира", - приводит слова Чеферина журналист Саймон Стоун в Twitter.
В настоящее время чемпионат мира проводится раз в четыре года. В мае сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года, который был предложен Саудовской Аравией.
Ближайшее первенство мира пройдет в 2022 году в Катаре. В последний раз на нем выступят 32 команды. На чемпионате мира - 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике, ожидается выступление 48 сборных.
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