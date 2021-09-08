Новый министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов представлен коллективу

Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии также принимает участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.

Отметим, что 7 сентября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гайыбова министром молодежи и спорта Азербайджана. В связи с этим назначением вчера глава государства принял Фарида Гайыбова в видеоформате.