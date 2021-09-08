https://news.day.az/sport/1377433.html Новый министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов представлен коллективу - ФОТО
Новый министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов представлен коллективу - ФОТО
Новый министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов представлен коллективу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии также принимает участие заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.
Отметим, что 7 сентября 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фарида Гайыбова министром молодежи и спорта Азербайджана. В связи с этим назначением вчера глава государства принял Фарида Гайыбова в видеоформате.
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