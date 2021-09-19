Чемпион Азербайджана по ушу скончался в возрасте 36 лет - ПРИЧИНА
Сегодня скончался азербайджанский спортсмен Садиг Гасанов. Причина смерти - онкологическое заболевание, передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.
Садиг Гасанов родился в 1985 году в селе Гюнешли Джалилабадского района. После окончания исторического факультета Сумгайытского государственного университета продолжил образование в Пекинском университете спорта (по гослинии), докторантом которого он являлся.
Несколько месяцев назад он вернулся в Азербайджан из-за серьезных проблем со здоровьем - у него диагностировали рак.
С.Гасанов занимался такими видами спорта, как кикбоксинг, тайский бокс, ушу саньда, бои без правил. Спортсмен был чемпионом Азербайджана по ушу, достойно представлял нашу страну в Китае.
Он также неоднократно становился победителем конкурсов фитнес-моделей в КНР.
Кроме того, спортсмен снялся в боевых сценах десятков китайских фильмов.
Его похороны состоятся завтра в родном селе.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре