16-летний вундеркинд из Вольфсбурга забивает мяч с центра поля

16-летний Маттео Маццони, играющий за "Вольфсбург U17" уже совсем скоро заставит говорить о себе весь мир.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, парень уже забивает голы с центра поля.

Это не первый гол Маттео с центра поля. Ранее он провернул этот трюк за команду U16.