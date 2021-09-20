https://news.day.az/sport/1381632.html 16-летний вундеркинд из Вольфсбурга забивает мяч с центра поля - ВИДЕО
16-летний вундеркинд из Вольфсбурга забивает мяч с центра поля - ВИДЕО
16-летний Маттео Маццони, играющий за "Вольфсбург U17" уже совсем скоро заставит говорить о себе весь мир.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, парень уже забивает голы с центра поля.
Это не первый гол Маттео с центра поля. Ранее он провернул этот трюк за команду U16.
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