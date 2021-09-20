Месси устроил скандал: снова не забил и не пожал руку тренеру

После переезда Месси в Париж его не узнать. В отличие от своего главного конкурента Роналду, который забивает в каждом матче за "МЮ", Лео пока не может освоиться в новом клубе - в двух стартовых встречах аргентинец не отметился ни одним голевым действием, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

В 6-м туре Лиги 1 он получил отличную возможность наконец открыть счет голом в "ПСЖ", ведь впервые вышел на поле домашнего стадиона "Парк-де-Пренс". Однако на этот раз и вовсе провалился.

В игре с "Лионом" Месси выдал неплохой первый тайм. Аргентинец по обыкновению был активен и даже оказался очень близок к голу - примерно с 30 метров Лео круто пальнул со штрафного, но угодил в перекладину.

Тем не менее после перерыва Месси неожиданно выпал из игры. За 25 минут он сделал всего лишь 19 касаний мяча и только раз неточно пробил по воротам. В итоге на 76-й минуте главный тренер парижан Маурисио Почеттино принял смелое решение: заменил Лионеля на Хакими. Тот, не желая покидать газон, устроил скандал. Прошел мимо тренера и демонстративно не пожал ему руку. А потом еще сидел с "кислой миной" на скамейке.

Теперь, кажется, в клубе назревает жесткий конфликт. Если тренер и футболист не придут к взаимопониманию, "ПСЖ" наверняка погрязнет в скандалах.

Впрочем, Почеттино доказал, что был на 100% прав. А "ПСЖ" показал, что может обходиться и без аргентинца. При счете 1:1 в дополнительное время Мауро Икарди забил гол и вырвал для своей команды победу.

Месси же вместо того, чтобы радовать болельщиков своей игрой, пока лишь становится героем мемов. Болельщики смеются над его ужасным стартом и забавным выражением лица во время замены.