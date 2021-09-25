Тренер Карабаха о возможной провокации в Кипре

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью в матче 5-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу с бакинской "Кешлей" (1:1), передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"К сожалению, один-два раза в год случают такие игры. У нас не было слишком много голевых эпизодов. Со стороны игра казалось вялой. Я всегда говорил, что даже одно очко - это плюс к уже имеющимся. Для футбола важно и хорошее поле. На таком искусственном поле невозможно правильно обрабатывать мяч, повышать скорости, как желаешь. Нужно хорошее поле, чтобы играть против команды, которая сидит в обороне. Были несколько моментов для гола, но победить не смогли. Соперник же воспользовался всего одним шансом. Желаю успехов "Кешле" и Санану Гурбанову.

Не припомню, чтобы Зубир забивал головой. После гола ребята подбежали ко мне, празднуя забитый мяч. Тут особо никакой подоплеки нет.

Ожидания от матча с кипрской "Омонией"? Ничего такого. Завтра приступим к подготовке к этой встрече. Уже проанализировали их, просмотрев некоторые матчи. С завтрашнего дня начнем более тщательно изучать соперника и серьезнее готовиться. Постараемся добыть хороший результат.

Что будем делать в случае очередной провокации в Кипре? Об этом вообще не задумываюсь. Не думаю, что будет какая-то провокация", - заявил Гурбанов.