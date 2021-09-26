Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала вторую золотую медаль на Гран-при в Загребе

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на Гран-при в хорватском Загребе.

Как сообщает Day.Az, вступивший в борьбу в четвертьфинале азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) сначала победил Себастьяна Олдака (Польша), затем - Вачида Борчашвили (Австрия) и Хусейна Халмурзаева (Россия) и вышел в финал. В решающей схватке представитель Азербайджана одолел Луку Маисурадзе (Грузия) и стал победителем Гран-при.

Отметим, что ранее золотую медаль завоевал азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг).

Азербайджан на турнире, в котором принимало участие более 240 спортсменов из 35 стран, был представлен двумя дзюдоистами.