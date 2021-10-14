Футболист «Баварии» и сборной Франции приговорен к шести месяцам тюрьмы
Испанский суд приговорил защитника сборной Франции и "Баварии" Люку Эрнандеса к шести месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что по взаимному согласию Эрнандес со своей партнершей отправились в Майами, несмотря на запрет, который был наложен на них из-за предыдущей ссоры, когда футболист напал на девушку.
В 2017 году суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу в течение шести месяцев.
Защита Эрнандеса подала апелляцию на решение суда, суд должен будет ее рассмотреть. В любом случае Эрнандес должен лично прибыть в Мадрид 19 октября, чтобы в течение 10 дней он мог выбрать, в какой тюрьме он будет отбывать свой срок.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрнандес провел четыре матча в составе "Баварии", в которых не отметился результативными действиями.
Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в €45 млн.
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