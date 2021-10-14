Футболист «Баварии» и сборной Франции приговорен к шести месяцам тюрьмы

Испанский суд приговорил защитника сборной Франции и "Баварии" Люку Эрнандеса к шести месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что по взаимному согласию Эрнандес со своей партнершей отправились в Майами, несмотря на запрет, который был наложен на них из-за предыдущей ссоры, когда футболист напал на девушку.

В 2017 году суд приговорил обоих к 31 дню общественных работ и наложил на них запрет приближаться друг к другу в течение шести месяцев.

Защита Эрнандеса подала апелляцию на решение суда, суд должен будет ее рассмотреть. В любом случае Эрнандес должен лично прибыть в Мадрид 19 октября, чтобы в течение 10 дней он мог выбрать, в какой тюрьме он будет отбывать свой срок.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Эрнандес провел четыре матча в составе "Баварии", в которых не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в €45 млн.