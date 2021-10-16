Боец Исмаилов шуткой ответил на вопрос об употреблении допинга

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отшутился, отвечая на вопрос об употреблении запрещенных препаратов. Пресс-конференция перед боем Исмаилова с Владимиром Минеевым прошла в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Поединок между бойцами пройдет 16 октября в рамках турнира организации AMC Fight Nights. Допинг-контроль не предусмотрен.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном употребении запрещенных препаратов в данных условиях, Исмаилов ответил: "Да у нас двоих там букет".

Президент организации Камил Гаджиев заверил журналистов, что оба бойца в вопросах допинга чисты.