https://news.day.az/sport/1392344.html Боец Исмаилов шуткой ответил на вопрос об употреблении допинга
Боец Исмаилов шуткой ответил на вопрос об употреблении допинга
Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отшутился, отвечая на вопрос об употреблении запрещенных препаратов. Пресс-конференция перед боем Исмаилова с Владимиром Минеевым прошла в Сочи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Поединок между бойцами пройдет 16 октября в рамках турнира организации AMC Fight Nights. Допинг-контроль не предусмотрен.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном употребении запрещенных препаратов в данных условиях, Исмаилов ответил: "Да у нас двоих там букет".
Президент организации Камил Гаджиев заверил журналистов, что оба бойца в вопросах допинга чисты.
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