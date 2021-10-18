https://news.day.az/sport/1392901.html Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы
Сборная Азербайджана завоевала две медали на Кубке Европы по дзюдо в Дубровнике (Хорватия).
Как передает Day.Az, Руфат Исмаилов, выступавший в весовой категории 90 кг, завоевал серебряную медаль турнира.
Магеррам Имамвердиев (81 кг) взял "бронзу".
Отметим, что на Кубке Европы Азербайджан представила мужская сборная. В престижных соревнованиях приняли участие около 300 дзюдоистов из 26 стран мира, в том числе 11 азербайджанских дзюдоистов.
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