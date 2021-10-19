В Баку прошел футбольный матч, посвященный Победе в Карабахской войне

В Баку прошел товарищеский матч между представителями СМИ и участниками Карабахской войны, посвященный Победе в 44-дневной Отечественной войне, сообщил Trend один из организаторов Рашад Гамаршахоглу, передает Day.Az.

На открытии минутой молчания была почтена память шехидов. Выступившие заслуженный журналист Аслан Ширалиев, ветеран Карабахской войны Махир Сулейманов, чемпион мира по ушу-саньда Эмиль Гаджиев, чемпион мира по боксу Джавид Челябиев, чемпион Европы по дзюдо, призер мировых первенств Орхан Сафаров, чемпион мира по кикбоксингу Хайял Ахмедов отметили доблесть героев Отечественной войны, которые во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и в единстве с народом разгромили армянских агрессоров, восстановив территориальную целостность страны.

Встреча прошла в упорной борьбе и завершилась со счетом 4:4, что стало символичным в связи с 44-дневной Победой в Отечественной войне. Участникам товарищеского матча были вручены призы от спонсоров, встреча продолжилась за дружеским чайным столом.