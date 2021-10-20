Молдавский "Шериф" потерпел первое поражение в футбольной Лиге чемпионов

Молдавский футбольный клуб "Шериф" со счетом 1:3 проиграл итальянскому "Интеру" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

Забитыми мячами в составе итальянского клуба отметились Эдин Джеко (34-я минута), Артуро Видаль (58), Стефан де Врей (67), у "Шерифа" отличился Себастьен Тилль (52), забивший второй гол в нынешнем розыгрыше турнира, в прошлом туре он отметился победным мячом в ворота испанского "Реала" (2:1). В прошлом году Тилль выступал в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Тамбов".

"Шериф" является действующим чемпионом Молдовы, что позволило команде попасть в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов, из которого клуб из Тирасполя вышел в основной турнир. "Шериф" стал первой молдавской командой, попавшей в групповой этап Лиги чемпионов. Ранее клуб четыре раза играл на групповой стадии Лиги Европы.

Молдавская команда потерпела первое поражение на групповом этапе, ранее подопечные Юрия Вернидуба обыграли "Реал" и украинский "Шахтер" (2:0). Подопечные Симоне Индзаги одержали первую победу, ранее они проиграли "Реалу" (0:1) и сыграли вничью с "Шахтером" (0:0).

После трех матчей "Шериф" остается на первой строчке в таблице группе D, имея в своем активе шесть очков, на второй - "Реал" (шесть очков), на третьей - "Интер" (4), на четвертой - "Шахтер" (1).

В следующем матче "Шериф" на своем поле встретится с "Интером" 3 ноября.