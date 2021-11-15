Роналду установил личный антирекорд за всю свою карьеру

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ни разу не пробил по воротам в матче отбора к ЧМ-2022 против Сербии (1:2). Об этом сообщает Squawka, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

36-летний форвард впервые в своей карьере не смог пробить по воротам в матче квалификации к ЧМ.

Напомним, уже на второй минуте полузащитник Ренату Санчес открыл счет в матче. На 33-й минуте серб Душан Тадич забил ответный мяч. На 90-й минуте Александр Митрович сборную Сербии вперед.

Таким образом, сборная Сербии заняла первое место в группе А, набрав 20 очков.

Португалия опустилась на вторую строчку, имея в активе 17 баллов. Португальцы поборются за выход на чемпионат мира в стыковых матчах.