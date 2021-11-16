Чемпион Азербайджана по футболу заинтересовался защитником "Кешли"

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" проявляет интерес к 27-летнему защитнику "Кешли" Азеру Салахлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, действующий чемпион Азербайджана собирался подписать контракт с игроком летом этого года, однако Салахлы в итоге остался в "Кешле".

Напомним, в нынешнем сезоне Салахлы провел за "Кешлю" 8 матчей в чемпионате Азербайджана. Игрок выступает за национальную команду страны.