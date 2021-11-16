https://news.day.az/sport/1404109.html Чемпион Азербайджана по футболу заинтересовался защитником "Кешли"
Чемпион Азербайджана по футболу заинтересовался защитником "Кешли"
Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" проявляет интерес к 27-летнему защитнику "Кешли" Азеру Салахлы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, действующий чемпион Азербайджана собирался подписать контракт с игроком летом этого года, однако Салахлы в итоге остался в "Кешле".
Напомним, в нынешнем сезоне Салахлы провел за "Кешлю" 8 матчей в чемпионате Азербайджана. Игрок выступает за национальную команду страны.
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