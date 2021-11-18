Верю, что на 35-м чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку увидим прогресс новых спортсменов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ на церемонии открытия 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Дорогие гости, очень приятно вновь посетить Баку и присутствовать на чемпионате мира по батутной гимнастике. Здесь были организованы многие соревнования, однако чемпионат мира по батутной гимнастике проводится впервые. Хочу выразить признательность нашим друзьям в Федерации гимнастики Азербайджана за приложенные усилия в организации соревнования и создании таких прекрасных условий для этого большого мероприятия", - сказал он.

По словам Ватанабэ, можем сказать, что 2021 год - это год прогресса!

"Три месяца назад мы провели Олимпийские игры, а теперь участвуем в чемпионате мира. Верю, что увидим здесь прогресс новых спортсменов. Мы очень горды тем, что рядом находятся два больших чемпиона - Карен Кокберн из Канады и Дэвид Мартин из Франции. Они являются послами этого соревнования. Желаю успехов всем участникам! Объявляю 35-й чемпионат мира по батутной гимнастике в Баку открытым!" - отметил он.