В Баку определились команды-финалисты ЧМ в прыжках на акробатической дорожке среди женщин

В рамках соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку определились команды-финалисты в прыжках на акробатической дорожке среди женщин, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал прошли команды из Великобритании (196.500 балла), Франции (196.400 балла), России (194.300 балла), Бельгии (194.200 балла) и США (186.200 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвует около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на соревновании представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.