В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров ЧМ

В пятницу, 19 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди команд в прыжках на двойном мини-батуте (женщины) "золото" завоевала команда США, серебряная медаль у представительниц России, "бронзу" завоевала команда Канады.

Среди команд в прыжках на акробатической дорожке (мужчины) первую ступень пьедестала заняла команда России, на вторую ступень поднялась команда Великобритании, третье место заняла команда, представляющая Данию.

35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.