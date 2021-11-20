https://news.day.az/sport/1405864.html "Бавария" потерпела второе поражение в Бундеслиге
"Бавария" потерпела второе поражение в Бундеслиге
В рамках 12-го тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" со счетом 1:2 в гостях уступила "Аугсбургу".
Как передает Day.Az, счет открыли на 23-й минуте хозяева, отличился Мадс Педерсен. Спустя 15 минут второй гол в ворота баварцев забил Андре Хан.
Гол Роберта Левандовского на 38-й минуте оказался последним в игре.
Польский форвард "Баварии" забил 14-й мяч и является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Германии. Мюнхенский клуб прервал серию из четырех побед подряд в чемпионате и потерпел второе поражение в сезоне.
"Бавария" с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице.
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