Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка стала двукратной чемпионкой мира

В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по каратэ.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в пятый день ЧМ прошли встречи за медали в кумитэ. В индивидуальном выступлении Азербайджан был представлен 22 спортсменами, из которых сегодня на татами вышли двое.

Чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг) в финальном бою против Сильвиии Семераро (Италия) защитила свой титул. Это вторая победа нашей спортсменки на чемпионатах мира.

Асиман Гурбанлы (+84 кг) в бое за бронзу одержал победу над Родриго Рохасом (Чили) и завоевал медаль.

Также завтра за бронзу поборется мужская сборная Азербайджана по кумитэ (Рафаэль Агаев, Тургут Гасанов, Рафиз Гасанов, Турал Алекперли), которая в решающей встрече сойдется с командой Узбекистана.