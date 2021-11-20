Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка стала двукратной чемпионкой мира
В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по каратэ.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в пятый день ЧМ прошли встречи за медали в кумитэ. В индивидуальном выступлении Азербайджан был представлен 22 спортсменами, из которых сегодня на татами вышли двое.
Чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг) в финальном бою против Сильвиии Семераро (Италия) защитила свой титул. Это вторая победа нашей спортсменки на чемпионатах мира.
Асиман Гурбанлы (+84 кг) в бое за бронзу одержал победу над Родриго Рохасом (Чили) и завоевал медаль.
Также завтра за бронзу поборется мужская сборная Азербайджана по кумитэ (Рафаэль Агаев, Тургут Гасанов, Рафиз Гасанов, Турал Алекперли), которая в решающей встрече сойдется с командой Узбекистана.
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