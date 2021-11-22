https://news.day.az/sport/1406552.html "Габала" обыграла "Сумгайыт" и поднялась на второе место в премьер-лиге Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
"Габала" обыграла "Сумгайыт" и поднялась на второе место в премьер-лиге Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
Day.Az со ссылкой на azerisport.com представляет фоторепортаж и видео-обзор матча заключительного дня 11-го тура премьер-лиги Азербайджана по футболу между "Габалой" и "Сумгайытом".
Напомним, что матч завершился со счётом 2-1 в пользу "Габалы".
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