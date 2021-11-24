https://news.day.az/sport/1407432.html УЕФА опубликовал новый рейтинг сборных по футзалу
УЕФА опубликовал новый рейтинг сборных по футзалу
УЕФА обнародовал обновленный рейтинг сборных по футзалу в европейской зоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана по-прежнему на 7-м месте с 2015,589 очками. Ввиду отсутствия официальных матчей с последнего обновления, изменений в рейтинге не произошло. Впереди "милли" расположилась Сербия (2050,143), а строчкой ниже идет Италия (1934,516).
Лидирует Испания (2493,789), которая опережает Россию (2464,226), Португалию (2450,616), Казахстан (2385,842) и Хорватию (2051,042).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре