https://news.day.az/sport/1407643.html Массовое заражение коронавирусом в азербайджанском футбольном клубе
Массовое заражение коронавирусом в азербайджанском футбольном клубе
В клубе "Сабах" выявлено массовое заражение коронавирусом.
Как передает Day.Az со ссылкой на apasport.az, об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного клуба Эльнур Гамидов.
По его словам, результаты тестов на коронавирус пяти тренеров и одного футболиста оказались положительными.
Отметим, в XII туре Премьер-лиги "Сабах" встретится 27 ноября с клубом "Кешля".
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