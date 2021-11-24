Массовое заражение коронавирусом в азербайджанском футбольном клубе
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В клубе "Сабах" выявлено массовое заражение коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на apasport.az, об этом сообщил руководитель пресс-службы столичного клуба Эльнур Гамидов.

По его словам, результаты тестов на коронавирус пяти тренеров и одного футболиста оказались положительными.

Отметим, в XII туре Премьер-лиги "Сабах" встретится 27 ноября с клубом "Кешля".