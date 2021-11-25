Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку: определились победители в программе синхронных прыжков на батуте

В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку определились победители и призеры в программе синхронных прыжков на батуте в возрастной категории 11-12 лет у мужчин и женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

У мужчин первое место заняли Юрий Шакула и Андрей Батраков (Россия, 46.380), на втором месте Елизар Гуцев и Даниил Кирушкин (Беларусь, 46.370 балла), на третьем - Бажен Силин и Артем Лухтанов (Беларусь, 46.080 балла).

В данном финале азербайджанские гимнасты Ибрагим Мустафазаде и Аммар Бахшалиев заняли четвертое место с результатом 44.650 балла.

У женщин перовое место заняли Лейла Алиева и Анна Музыка (Беларусь, 45.750), на втором месте Елизавета Николаева и Дарья Морозова (Россия, 45.560 балла), на третьем - Грета София Стейнбреннер и Александра Мельничук (Германия, 45.390).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.