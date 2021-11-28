Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку

- определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у мужчин

В ходе заключительного дня 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе прыжков на акробатической дорожке у мужчин в возрастной категории 13-14 лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В финал вышли Бейли Форбс (Великобритания, 65.000 балла), Тристан Сингели (Великобритания, 63.100 балла), Хавьер Харпер (США, 63.000 балла), Себастьян Бандейра Фрайр (Великобритания, 62.900 балла), Евгений Тарасенко (Украина, 62.800 балла), Александр Щербаков (Россия, 62.200 балла), Матвей Белов (Россия, 61.900 балла), Фредди Лиггинс (Великобритания, 61.800 балла).

Азербайджанский гимнаст Алексей Караташов с результатом 57.700 балла занял 15 место. Соответственно, в финал он не прошел.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.