В Баку определились победители Всемирных соревнований среди возрастных групп в синхронных прыжках на батуте

В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились победители и призеры в программе синхронных прыжков на батуте у мужчин и женщин в возрастной категории 17-21 год, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе синхронных прыжков на батуте у женщин первое место заняли Серафима Котова и Вероника Шмелева (Россия), на втором месте София Ландберг и Смилла Дженсен (Дания), третью позицию заняли Лука Кристин Фрей и Габриэла Штер (Германия).

В программе синхронных прыжков у мужчин первое место заняли Роман Барков и Игорь Грачев (Казахстан), на втором месте Алексис Шевалье и Флорестан Риу (Франция), на третьем - Никита Фомченко и Себастьян Станкевич (Беларусь).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Азербайджан на соревновании представляют 15 гимнастов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.