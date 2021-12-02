https://news.day.az/sport/1410807.html Де Бьязи останется главным тренером Азербайджана - решение АФФА
Де Бьязи останется главным тренером Азербайджана - решение АФФА
Сегодня прошло очередное заседание Исполкома АФФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам обсуждений, было принято решение оставить итальянского специалиста Джанни Де Бьязи у руля сборной Азербайджана по футболу до октября 2022 года (до завершения выступления команды в Лиге наций сезона 2022/23 - Прим.).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам обсуждений, было принято решение оставить итальянского специалиста Джанни Де Бьязи у руля сборной Азербайджана по футболу до октября 2022 года (до завершения выступления команды в Лиге наций сезона 2022/23 - Прим.).
Ранее на заседании ИК заслушили отчет Де Бьязи о проделанной работе. Итальянский специалист в декабре должен подготовить план подготовки сборной на 10 месяцев.
Также были приняты решения относительно назначений главных тренер в юношеские сборные страны. Так, Физули Мамедов назначен рулевым сборных U-15 и U-16, Эльхан Абдуллаев - U-17, а Агиль Набиев - U-18.
На заседании также было решено дать разрешение на строительство Футбольной академии в Гяндже и учредить Фонд поддержки футбольных клубов регионов.
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