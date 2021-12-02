Де Бьязи останется главным тренером Азербайджана





Как передает Сегодня прошло очередное заседание Исполкома АФФА.Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам обсуждений, было принято решение оставить итальянского специалиста Джанни Де Бьязи у руля сборной Азербайджана по футболу до октября 2022 года (до завершения выступления команды в Лиге наций сезона 2022/23 - Прим.).

Ранее на заседании ИК заслушили отчет Де Бьязи о проделанной работе. Итальянский специалист в декабре должен подготовить план подготовки сборной на 10 месяцев.

Также были приняты решения относительно назначений главных тренер в юношеские сборные страны. Так, Физули Мамедов назначен рулевым сборных U-15 и U-16, Эльхан Абдуллаев - U-17, а Агиль Набиев - U-18.

На заседании также было решено дать разрешение на строительство Футбольной академии в Гяндже и учредить Фонд поддержки футбольных клубов регионов.