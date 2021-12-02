Экс-нападающий "МЮ" встал на ворота и выиграл серию пенальти в Кубке Турции - ВИДЕО
Бывший форвард "Сток Сити" и "Манчестер Юнайтед" Маме Бирам Диуф вынужденно попробовал себя в роли вратаря во время матча 1/32 финала Кубка Турции между "Хатайспором" и "Эюпспором".
Как передает Day.Az со ссылкой на sport.unian.net, "Хатайспор", за который выступает Диуф, потерял двух голкиперов из-за красных карточек по ходу ожесточенного противостояния.
Основное время завершилось вничью 1:1, в овертайме голов команды не забивали, а в серии пенальти "Хатайспор" должен был выставить полевого игрока. Им стал Диуф, который добровольно вызвался стать в ворота.
33-летний форвард сперва сам реализовал удар с "точки", а затем встал на ворота. Соперник дважды промахнулся - однажды попал в штангу, а еще один раз "запустил" мяч над перекладиной. Со счетом 5:4 по итогам серии пенальти победил "Хатайспор".
"Хатайспор" занимает сейчас третью строчку в турнирной таблице турецкой Суперлиги, опережая многих грандов.
Заметим, что сенегалец защищал цвета "Манчестер Юнайтед" с 2010 по 2012 год. За "дьяволов" он сыграл 9 матчей и отметился одним забитым мячом.
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