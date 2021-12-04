Глава UFC вылечился от коронавируса
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что вылечился от коронавируса. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

52-летний промоутер признался, что чувствует себя хорошо. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат, подчеркивает Уайт. Он отметил, что избавился от заболевания уже на пятый день после того, как сдал положительный тест на коронавирус.

О заболевании главы UFC стало известно 1 декабря. Уайт заразился во время семейного празднования Дня благодарения. Американец был вакцинирован.

В августе этого года глава UFC высказался о возможном введении обязательной вакцинации для бойцов промоушена. Функционер заявил, что никогда не будет принуждать спортсменов делать прививку от коронавируса.

UFC - одна из немногих спортивных организаций, которая проводила ивенты на фоне острой фазы пандемии коронавируса. В частности, для международных турниров UFC организовал "бойцовский остров" в Абу-Даби, где действуют особые протоколы безопасности.